Rekora koşuyor

Yüzde 18 olan kârını yüzde 38'e çıkaran Galatasaray Mağazacılık AŞ, 5.5 milyar TL ciroya ulaştı.Geçen sezon toplam 1 milyon 29 bin adet forma satışı gerçekleştiren GS Store, son retro serisiyle bu sezon da aynı hedefe ilerliyor. Haftaya Liverpool ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi maçında rekor satış bekleniyor. Galatasaraylı taraftarların büyük ilgi gösterdiği GS Store'lar, kulübün kasasını dolduruyor.