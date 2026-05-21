Rüyası Diarra

TFF'den 10+4 kuralını değiştirmesini bekleyen Galatasaray'ın mevcut kadrosunda 23 yaş altı kontenjana sadece Renato Nhaga uyuyor. Lemina ve Torreira ile devam kararı alan sarıkırmızılılar, orta sahaya üst seviye genç bir takviye planlıyor. Real Madrid'den Camavinga ismi ortaya atılsa da Aslan'ın rüyasını Habib Diarra süslüyor... Bu sezon başında 31.5 milyon Euro bonservis karşılığında Strasbourg'dan Sunderland'e transfer olan Diarra, İngiltere'de sınıfı geçti. 2004 doğumlu Senegalli dinamo, 21 maçta 3 gol-3 asiste imzasını koydu. 8 numara dışında ön libero ve ofansif orta saha olarak görev yapabilen başarılı oyuncuya, 30 milyon Euro'nun üzerinde değer biçiliyor.

ATLETİCO MADRİD YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Alt yaş kategorisinde Fransa için oynayan Diarra, A milli takım düzeyinde tercihini Senegal'den yana kullandı. 22 yaşındaki futbolcu, Sunderland'deki performansıyla Suudi Arabistan dışında Atletico Madrid'in dikkatini çekti ve Galatasaray'ın listesine üst sıradan girdi. Yabancı kuralında +4 kontenjanına uyduğu için teknik kadronun çok istediği Diarra için yönetim harekete geçti.