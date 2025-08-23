Sabah Spor Yazarları, Barış Alper Yılmaz vakasını masaya yatırdı

Levent TÜZEMEN

Menajeri kime hizmet ediyor?

Şampiyonlar Ligi arifesinde Barış Alper'in transferine G.Saray yönetimi izin vermemeli. Okan Buruk'un, Barış'ın gücüne, inatçılığına, kazanma duygusuna ve mücadele performansına fazlasıyla ihtiyacı var. Sağ açık, sol açık ve santrfor oynayabiliyor. Savunmanın kanatlarında da görev yapıyor. Verilen görevden asla kaçmıyor. Kaleye bile ihtiyaç olunsa Barış, 'Ben oynarım' diyebilecek kadar aidiyet duygusuna sahip. Barış'ın menajerinin, yönetime yönelik kriz çıkartabilecek açıklamalarını doğru bulmuyorum. Tuncay Maldan kime hizmet ediyor? Bence oyuncusunu bir an önce satıp cebini güçlendirmeye çalışıyor. 29 Temmuz 2025'te yönetim, Barış'ın sözleşmesini 2028'e kadar uzatırken o görüşmelerde menajeri yok muydu? Kimsenin zarar görmemesi için Barış, G.Saray Başkanı ile görüşmeli, sonuca göre hareket edilmeli. Taraftarın sevgilisi Barış, transfer görüşmelerinin kaosa dönmesini engelleyecek adım atmalı. Yönetim de Barış'ı ekonomik açıdan rahatlatmalı.



Bülent TİMURLENK

Son sözüm Hatipoğlu'na...

Barış Alper'i almak isteyen, G.Saray ile masaya oturacak, bonserviste anlaşacak sonra Barış'ı ikna edecek. Geçmişi de G.Saray ile vukuatlı olan Türk menajeri, önce Barış'ı NEOM ile görüşmeye yolladı. Hesapta oyuncuya 10 milyon Euro verecekler. Barış da kendisine söz veren G.Saray yöneticisinin lafını hatırlatıp bonservisi 'ucuza getirecek.' NEOM'un teklifi 25+3'tü. G.Saray, Keçiören'in payı hariç 50 milyondan aşağı masaya oturmaz. İdmana çıkmamak, taraftarla arasının açılmasını sağlamak, bunun için sosyal medyadaki maşaları kullanmak ahlak dışı. 'Maaşı düşük, G.Saray 50 isteyemez' diyenlere Juventus'un 80 milyona kapıyı kapattığı Kenan'a 1.5 milyon, yeni sezondan itibaren 4 milyon maaş vereceğini hatırlatırım. Perde arkasından transfer bitirmeye çalışanlar, sahneye çıksınlar da bütün paydaşlar bunları tanısın. Son sözüm de İbrahim Hatipoğlu'na… Geçmişte tonla vukuatınız var. Barış ve menajerine '25 milyon Euro getirirseniz gidersiniz' diyen siz misiniz? Sormuyorum aslında, cevabı bende var.



Ali GÜLTİKEN

Gitmek istemesi gayet normal!

Bu konunun birçok parametresi var. Oyuncu açısından Galatasaray gibi büyük bir camiadan gönül ister ki Avrupa'nın büyük kulübüne gitsin. Gelişimi açısından bu her oyuncunun hayali. Tabii burada işin bir diğer yönü de alabileceği ücretler… İşin kulüp tarafındaysa hem oyuncusunun kariyeri hem de kulübün elde edeceği gelir miktarı ön plana çıkıyor. Şunu bütün dünya kabul etmiş durumda. Suudi Arabistan, en elit oyuncuları transfer edebilen bir lig haline geldi. Bu açıdan bakıldığında çok negatif bir tarafı görünmüyor. Avrupa'da oynayan futbolcular, tekrar Avrupa'ya dönüyorlar. Nasıl oyuncular Avrupa'dan bize gelirken daha yüksek maaş istiyorlarsa, Barış Alper'in de Arabistan Ligi'ni tercih ettiği durumda hem kendisinin hem de G.Saray'ın çıtayı yukarı çıkarması normal. İşin kariyer tarafını ise oyuncu kendi adına yönlendirecek.