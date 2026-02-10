SABAH’ın manşeti olay oldu: VIP tartışmada Eler istifa etti

G.Saray'ın M.City ile deplasmanda oynadığı maça bir taraftarın götürülmesi için kulübe zorunlu bağış yaptırıldığı ortaya çıkmıştı. Sportif AŞ bağımsız yönetim kurulu üyesi Ahmet Eler'in, bu ücretle kendisi ve oğlunu VIP olarak İngiltere'ye götürdüğü iddia edilmişti. Bu iddiayı SABAH Spor önceki gün sayfalarından duyururken Ahmet Eler dün bir açıklama ile istifa etti: "Yurt dışı organizasyonuna ilişkin tutar, taraflar arasındaki mutabakat doğrultusunda ilgili kişinin yardımcısı Barış Bey'e nakden ve eksiksiz teslim edilmiştir.

Parayı kendime aldığım söz konusu değildir, tutar üç kişi adına şahıs tarafından tur şirketine yatırılmış, şahsıma düşen kısmı da nakit elden teslim edilmiştir. Orada oteldeki odada bir cam kırılması ve benim yaralanmam ile sonuçlanan bir gerginlikten kaynaklı olduğunu tahmin ettiğim şekilde, 15 gün geçtikten sonra, gerçekle ilgisi olmayan açıklamalar, iftiralardan ibarettir. G.Saray'ın spekülasyonlarla anılmaması için, süreç tamamlanıncaya kadar, Sportif AŞ Yönetim Kurulu'ndaki görevimden affımı istediğimi bilgilerinize sunarım."

