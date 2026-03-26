Şampiyon yap imzayı at!

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de milli ara sonrası zorlu bir fikstüre girerken şampiyonluk yolunda en keskin virajda Victor Osimhen'den yoksun kalacak. Liverpool maçında kolu kırılan ve ameliyat edilen Nijeryalı yıldız, 1.5 ay takımını yalnız bırakacak. Hücumdaki en büyük silahı Osimhen'in yokluğunda teknik direktör Okan Buruk'un, elinde forvette iki alternatifi kaldı: Mauro İcardi ve Barış Alper Yılmaz... Milli futbolcunun kanatlardaki müthiş performansını bozmak istemeyen teknik heyet, Arjantinli'yi ilk 11'e monte etmeyi planlarken yönetim de önemli bir hamlede bulundu.

KALAN 8 HAFTA ÇOK KRİTİK

Sezon sonu bitecek sözleşmesi için henüz masaya çağrılmayan İcardi ile sarı-kırmızılı yetkililer, bir görüşme yaptı. Yönetimin kaptana, "Ligde kalan son 8 haftada sahaya odaklan. Şampiyonluk için sana ihtiyacımız var. Zorlu bir maç trafiğine giriyoruz. Atacağın gollerle takımı şampiyon yap, biz de yeni sözleşme için seninle masaya oturalım" dediği öğrenildi.

YARIN İSTANBUL'DA OLACAK

Çocuklarını görmek için teknik ekipten ekstra izin alan ve Arjantin'e giden İcardi'nin yarın İstanbul'a gelip takımla birlikte çalışmalara katılması bekleniyor.

LAZİO VE TOTTENHAM BURUK'UN PEŞİNDE!

İTALYAN basınından, G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk ile ilgili flaş bir iddia geldi. Tuttomercato'nun haberine göre; Lazio, takımın başına Maurizio Sarri'nin yerine Buruk'u getirmek istiyor. 52 yaşındaki hocanın bir süredir takip edildiği ve İtalyanca bilmesinin büyük avantaj olduğu vurgulandı. Ayrıca Tottenham ve Suudi Arabistan kulübü Al-İttihad'ın da tecrübeli teknik adamı listesine aldığı aktarıldı. Bilindiği üzere Okan Buruk'un sözleşmesi sezon sonunda bitecek.