Şampiyonluğun 5’inde!

ASLAN PAYI EREN'E!

Maçın ardından taraftarlar 5 farklı oyuncunun tezahüratları ile eğlendi. Takım arkadaşları, Eren Elmalı'yı üçlü için en öne gönderirken, sonra Osimhen, Muslera, Torreira ve Davinson galibiyet sevincini tribünlere yaşattı.



'SAVUNMAYI TEBRİK EDERİM'

G.SARAY kaptanı Fernando Muslera, maç sonunda röportajına üzerinde annesinin fotoğrafının olduğu tişört ile geldi. Deneyimli kaleci, taraftara teşekkür ederken şöyle devam etti: "Aynı istek ve motivasyon ile devam etmeliyiz. İç sahada 40 yıl sonra 5 maçta üst üste gol yemedik. Yeni rekorları da kırmalıyız. Savunmayı tebrik ederim."

KİMSE KUTLAMAYA GELMEDİ! ŞAŞIRDIM

5 şutu ile lig kariyerinde en çok şut attığı maçı geride bırakan ve golüyle takımını öne geçiren Torreira, tam 11 kez sahipsiz top kazandı. Attığı golü ilk başta anlamadığını söyleyen Uruguaylı futbolcu şunları söyledi: "Şaşırdım açıkçası, kafa golümü tam göremedim. İlk anda da kimse kutlamaya gelmedi. Çok şaşırdım. Duran top çalışmıştık. Benim istediğim takımın kazanması. Patronun (Davinson) golü de çok önemli. Bu gollerle 3 puan almamız mutluluk verici. Mario Lemina, bizim için çok önemli bir oyuncu."

MARİO LEMİNA'DAN BOMBA AÇIKLAMA

G.SARAY'IN Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina, çok konuşulacak bir mesaj verdi. Müsabakanın ardından kendisine şampiyonluk yarışıyla ilgili soru sorulan 31 yaşındaki futbolcu, "Yarış falan yok, biz şampiyonuz" şeklinde cevap verdi. Lemina ara transfer döneminde sarı-kırmızılılara 1 yılı opsiyonlu 2.5 senelik imza atmıştı.