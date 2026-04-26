Şampiyonluk için kesenin ağzı açıldı

Giriş Tarihi: 26.04.2026

Galatasaray yönetimi, RAMS Park’ta tarihi galibiyet için 2 milyon Euro ödül belirledi

Fenerbahçe'yi devirmesi halinde ligde puan farkını 7'ye çıkararak şampiyonluk yolunda çok büyük avantajı cebine koyacak olan Galatasaray'da yönetim kesenin ağzını açmış durumda. Hafta içinde sık sık Kemerburgaz'a giderek takıma ve teknik heyete destek veren Başkan Dursun Özbek, "Size inanıyoruz. Artık lige son noktayı koyacağınıza eminiz. 50 bin taraftarımızın desteğiyle kendinize yakışanı yapıp kazanacağınızdan şüphem yok" sözleriyle takımı motive etti. Derbi ödülünü 2 milyon Euro (yaklaşık 105 milyon TL) olarak belirleyen Başkan Özbek'in, 3 puana ulaşılması halinde primlerin hemen hesaplara yatırılacağı müjdesini verdiği gelen haberler arasında.

UĞURCAN GÜVEN VERİYOR
Galatasaray'da özellikle Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla Avrupa'da önemli kulüplerin takibine giren Uğurcan Çakır, derbide bir kez daha kendini ispat etme peşinde. Bu sezon yaptığı kurtarışlarla takımının lig lideri olmasında büyük payı olan milli kaleci, yüzde 79 kurtarış değeriyle kariyer sezonunu geçiriyor. Süper Lig'de en çok kurtarış yapan kaleci durumunda olan Uğurcan, ligde 10 maçta kalesini gole kapattı. Hocası Okan Buruk ve takım arkadaşlarının güven duyduğu 30 yaşındaki file bekçisi, Fenerbahçe karşısında Galatasaray'ın önemli güçlerinden biri olacak.

#FENERBAHÇE #DURSUN ÖZBEK #UĞURCAN ÇAKIR #OKAN BURUK #GALATASARAY

