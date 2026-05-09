Şampiyonluk meşalesi hazır!

G.Saray, tarihindeki 26. Süper Lig şampiyonluğu için geri sayıma geçti. Aslan, bugün sahasında Antalyaspor'u devirip son hafta formalite maçına çıkmanın peşinde. En yakın rakibi F.Bahçe'nin 4 puan önünde son haftaya giren sarıkırmızılılar, bugün şampiyonluk turunu taraftarının önünde atmanın hesaplarını yapıyor. Geçtiğimiz hafta Samsun'da fırsat tepen ve şampiyonluk kutlamasını erteleyen G.Saray, bugün taraftarı ile sevincini yaşamanın peşinde. Aslantepe'de 50 binden fazla taraftar, şampiyonluk maçında tribünde yerini alacak ve tam destek verecek. Ancak Cimbom berabere kalırsa, F.Bahçe'nin kazanması durumunda yine şampiyonluğunu ilan edemeyecek.







SON KEZ 'AŞKIN OLAYIM'

21 Ocak 2023'te G.Saray Antalya'yı 2-1 yenerken, Mauro İcardi için ilk kez stat hoparlöründen attığı golden sonra 'Aşkın Olayım' şarkısı çalmıştı. 4 senedir dillerden düşmeyen İcardi, finalini yine bir Antalyaspor maçında yapmak ve 'Aşkın Olayım' şarkısını dinletmek istiyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Arjantinli yıldız, iç sahada son kez taraftarının karşısına çıkacak. Taraftar da maçın ardından Tangocu'yu bağrına basmak için hazırlıklar yapıyor.

ÖDÜL: 5 MİLYON PRİM+5 GÜN İZİN

Son hafta Kasımpaşa ile karşılaşacak Galatasaray, bugün Antalyaspor'u yenerek şampiyonluğunu ilan etmek istiyor. Yönetim ve teknik heyet de bu maça özel uygulamaya gitti. Fenerbahçe derbisinin ardından 5 milyon Euro ile ödüllendirilen sarı-kırmızılı takıma Antalyaspor galibiyetine de 5 milyon Euro prim sözü verildi. Okan Buruk ise şampiyonluk halinde oyuncularına 4-5 gün izin düşünüyor. Samsun'dan yenilgiyle dönen sarı-kırmızılılarda 4 günlük izin iptal edilmişti.



İLKAY&EREN İLK 11'E

Cezalı Günay dışında sol ayak bileğindeki ağrıları geçmeyen Sara, Antalyaspor'a karşı yok. Lemina da hafta boyunca antrenman kaçırdığı için İlkay Gündoğan'a ilk 11'de şans doğdu. Sol bekte yorgun Jakobs yerine Eren Elmalı'nın geçmesi bekleniyor.

BURUK ANTALYA'YI HEP ÜZDÜ!

OKAN Buruk'un göreve gelmesi ile birlikte Aslan, Antalyaspor'u hep yendi. Sarı-kırmızılı takım, Okan Buruk yönetiminde Akdeniz ekibine karşı oynadığı 7 karşılaşmanın tamamını kazanmayı başardı.



MERTENS GERİ DÖNSÜN!

GEÇEN sezonun sonunda G.Saray'a veda eden ve 1 senedir dinlenen Dries Mertens'in, teknik heyet ya da profesyonel kadroda görev alması isteniyor. Belçikalı unutulmaz oyuncunun, sportif direktörlüğe yakıştırılan Gomis gibi ismi yeni sezon planlamasında geçmeye başladı.