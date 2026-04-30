G.Saray'da Samsunspor maçı öncesi dün akşam taraftara açık antrenman gerçekleşirken adeta şampiyonluk provası yapıldı. RAMS Park'ı 40 binden fazla sarı-kırmızılı futbolsever doldurdu. Tezahüratlar eşliğinde meşaleler yakan taraftarlar, hem yönetime hem teknik ekibe hem de futbolculara büyük destek verdi. En büyük ilgiyi yine Victor Osimhen gördü.

G.Saray Başkanı Dursun Özbek, oyuncuların aileleri ve eski futbolcular da bu organizasyonda yerini aldı. İdmanda talebeleriyle çalışan ve bir süre de şakalaşan teknik direktör Okan Buruk, antrenman sonrası bir açıklama yaptı. Tecrübeli hoca, "Herkesin sizi şampiyon ilan ettiği bu günlerde oyuncular için tekrardan hafta sonu oynayacağımız maçın heyecanını yaşamak çok önemliydi. Futbolculara motivasyon için güzel bir gece oldu. İnşallah bu hafta sonu şampiyon olarak bitiririz" dedi.