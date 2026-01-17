Haberler Spor Haberleri Galatasaray Haberleri Sara şoku! 1 ay sakat
Giriş Tarihi: 17.01.2026

Sara şoku! 1 ay sakat

Sara şoku! 1 ay sakat
  • ABONE OL
Galatasaray'a, Gabriel Sara'dan kötü haber geldi. Sarı-kırmızılıların, Fethiyespor ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası maçı öncesindeki son antrenmanda ağrı hisseden Gabriel Sara'nın MR'ı çekildi. Brezilyalı orta sahanın, sol diz dış yan bağlarında gerilme ve kanama tespit edildi. Oyuncunun 1 ay forma giyemeyeceği öğrenildi. Bugün sahada yer alamayacak Sara, Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ve Manchester City maçlarını kaçıracak. Süper Lig'de de Fatih Karagümrük, Kayserispor ve Rizespor müsabakalarında olmayacak.
ARKADAŞINA GÖNDER
Sara şoku! 1 ay sakat
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz