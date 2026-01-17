Sara şoku! 1 ay sakat

Galatasaray'a, Gabriel Sara'dan kötü haber geldi. Sarı-kırmızılıların, Fethiyespor ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası maçı öncesindeki son antrenmanda ağrı hisseden Gabriel Sara'nın MR'ı çekildi. Brezilyalı orta sahanın, sol diz dış yan bağlarında gerilme ve kanama tespit edildi. Oyuncunun 1 ay forma giyemeyeceği öğrenildi.
Bugün sahada yer alamayacak Sara, Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ve Manchester City maçlarını kaçıracak. Süper Lig'de de Fatih Karagümrük, Kayserispor ve Rizespor müsabakalarında olmayacak.