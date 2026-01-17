Sara şoku! 1 ay sakat

Galatasaray'a, Gabriel Sara'dan kötü haber geldi. Sarı-kırmızılıların, Fethiyespor ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası maçı öncesindeki son antrenmanda ağrı hisseden Gabriel Sara'nın MR'ı çekildi.Bugün sahada yer alamayacak Sara, Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ve Manchester City maçlarını kaçıracak. Süper Lig'de de Fatih Karagümrük, Kayserispor ve Rizespor müsabakalarında olmayacak.