‘Senin yaşın kaç ulan!’

Trabzonspor maçtan sonra Abdülkerim'in, yedek kulübesinde bulunan 18 yaşındaki Onuralp'e yönelik hareketleri sonrası çıkan olaylarla ilgili açıklama yaptı. Bordo-mavililer, "Futbolcumuz Onuralp Çakıroğlu (18) takım arkadaşlarıyla birlikte sevince ortak olmuştur. Bu esnada Galatasaray futbolcusu Abdülkerim Bardakcı, oyuncumuza "Kaç yaşındasın lan sen" diyerek sataşmadabulunmuştur. Futbolcumuz, provokasyona karşılık vermemiş, yalnızca rakip oyuncuya soyunma odasına gitmesi gerektiğini işaret etmiştir. Buna rağmen futbolcu, sözlü sataşmasını sürdürmüş ve ardından oyuncumuza fiziki müdahale girişiminde bulunmuştur. Yalnızca galibiyet sevinciniyaşayan futbolcumuza yönelik bu yaklaşımı şiddetlekınıyor, hukuki süreçlerin başlatılacağınıvurguluyoruz" ifadelerini kullandı.