Giriş Tarihi: 6.04.2026

‘Senin yaşın kaç ulan!’

‘Senin yaşın kaç ulan!’
Trabzonspor maçtan sonra Abdülkerim'in, yedek kulübesinde bulunan 18 yaşındaki Onuralp'e yönelik hareketleri sonrası çıkan olaylarla ilgili açıklama yaptı. Bordo-mavililer, "Futbolcumuz Onuralp Çakıroğlu (18) takım arkadaşlarıyla birlikte sevince ortak olmuştur. Bu esnada Galatasaray futbolcusu Abdülkerim Bardakcı, oyuncumuza "Kaç yaşındasın lan sen" diyerek sataşmada bulunmuştur. Futbolcumuz, provokasyona karşılık vermemiş, yalnızca rakip oyuncuya soyunma odasına gitmesi gerektiğini işaret etmiştir. Buna rağmen futbolcu, sözlü sataşmasını sürdürmüş ve ardından oyuncumuza fiziki müdahale girişiminde bulunmuştur. Yalnızca galibiyet sevincini yaşayan futbolcumuza yönelik bu yaklaşımı şiddetle kınıyor, hukuki süreçlerin başlatılacağını vurguluyoruz" ifadelerini kullandı.

‘Senin yaşın kaç ulan!’
