Şifresi Liverpool

Kupayı unutan Galatasaray, lige döndü. Fenerbahçe derbisine 'final' gözüyle bakan sarıkırmızılılar, 4 puanlık avantaja rağmen tüm planlamasını galibiyet üzerine yapıyor. Teknik direktör Okan Buruk da Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool zaferlerini getiren oyun şablonu üzerinde duruyor. RAMS Park'ta 1-0'lık galibiyetle sonuçlanan iki Liverpool maçında da Uğurcan'ın önünde Singo-Sanchez-Abdülkerim- Jakobs dörtlüsü görev yaparken, Lemina-Torreira ikilisi orta sahayı kontrol etti. Bu 7 oyuncu derbide de sahada olacak. Fenerbahçe karşısında hücum hattında ise kanatlarda Sane ve Barış Alper, 10 numarada Sara ve ileri uçta Osimhen görev alacak. Takım halinde savunma yapacak G.Saray kontrollü ve sabırlı oyunla sonuca gitmeye çalışacak.



ELLERİNDEN GELENİ ARDINA KOYMASINLAR!

ELİNDEN yaşadığı sakatlık sonrasında ameliyat olan ve tedavi sürecinin ardından G.Birliği maçı ile sahalara dönen Victor Osimhen'in elindeki bandaja F.Bahçe cephesi tepki göstermişti. Fenerbahçe, TFF'ye şikâyette bulunsa da Galatasaray'ın Victor Osimhen konusunda çekincesi söz konusu değil. Osimhen'in maskesinde kullanılan koruyucu materyalin kolundaki bandaj için de hazırlandığı öğrenildi. Sert olan materyalin üzeri, çok daha yumuşak bir materyalle kaplı. Çift katmanlı ve rakip futbolcuya zarar vermeyecek şekilde tasarlanan bu bandaj, Osimhen'in saha içinde rahat etmesini sağlıyor.