Silva’da rakip Juventus

Geçen sezon ilk transferi Leroy Sane olan Galatasaray, Alman yıldızın serbest kalmasını fırsat bilmişti. Sane'ye bonservis vermeyen sarı-kırmızılı kulüp, imza parasıyla birlikte yıllık 12 milyon Euro ödemeyi göze aldı. Galatasaray cephesi yeni sezon planlamasını yaparken, Sane gibi serbest kalacak dünya yıldızlarına gözünü çevirdi. Listenin ilk sırasına Manchester City'den ayrılması kesinleşen Bernardo Silva yazıldı. Eski takım arkadaşı İlkay Gündoğan aracılığıyla ilk temas kuruldu ancak Portekizli 10 numaranın Juventus'la görüştüğü ortaya çıktı. Spalletti ile devam kararı alan Torino ekibi, İtalyan hocanın istediği Bernardo Silva için masada. Galatasaray, bu transferde Juventus ile yarışacak ve 3 yıl için 50 milyon Euro talep eden yıldız oyuncuyu ikna etmeye çalışacak.

9 YILDA 153 GOL KATKISI



MANCHESTER City'deki 9 yılında 454 maça çıkan Silva, 153 gollük (76 gol-77 asist) katkıda bulundu.

MAN. City'de yıllık 9 milyon Euro ücret kazanıyordu.

GÖK Maviler'de 6 Premier Lig, 5 İngiltere Lig Kupası, 3 Süper Kupa, 2 FA Kupası olmak üzere yerel olarak 16 kupa kazandı. 1'er Şampiyonlar Ligi ve Kulüpler Dünya Kupası gibi prestijli turnuvalarda zaferler yaşadı.

BONSERVİSİNE toplamda 65.8 milyon Euro verilen Portekizli yıldız, kariyerinde Benfica, Monaco ve Manchester City formaları terletti