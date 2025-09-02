Sırada 2 yıldız var

Galatasaray, Avrupa'nın önemli liglerinde kapanan transfer dönemini avantaja çevirmek için taarruza geçti! İlkay Gündoğan transferini bitiren sarı-kırmızılı kulüp; bugün UEFA'ya teslim edeceği Şampiyonlar Ligi listesine yeni kaleciyi yetiştirecek,Orta saha takviyesinde Hakan'ın mali şartları değerlendiriliyor. 31 yaşındaki milli futbolcu, yıllık 5-6 milyon Euro'ya parçalı formayı giymeye hazır ve İnter'den bonservisi konusunda kolaylık bekliyor. NEOM'a satılacağı konuşulan Barış Alper Yılmaz'ın alternatifi olarak Lookman belirlendi. Osimhen'in milli takımda partneri olan 27 yaşındaki Nijeryalı yıldız, Atalanta'dan ayrılmak istedi ancak bonservis bedelinde İnter'le anlaşma sağlanamadı.