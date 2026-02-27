Size doğum günü hediyesi olsun cumhurbaşkanım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Allianz Stadı'nda Juventus ile oynanan müsabakanın ardından sarı-kırmızılı ekiple telefonda görüştü ve tebrik etti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, maç sonrası soyunma odasında takımla bir araya gelerek oyuncuları ve teknik ekibi kutladı. Daha sonra Bakan Bak telefonu Okan Buruk'a verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Buruk ve takıma hitaben "Galatasaray tur atladı. Ülkemiz için çok çok büyük bir başarı oldu. Gözlerinden öpüyorum" ifadelerini kullandı. Buruk ise "Biz de çok mutluyuz. Size doğum günü hediyesi olsun Sayın Cumhurbaşkanım" diye konuştu. Erdoğan, oyunculardan Barış Alper Yılmaz'a da "53 numarayla gereğini yaptın. Aferin. Gözlerinden öpüyorum" dedi. Abdülkerim Bardakcı ile Barış Alper Yılmaz, Okan Buruk gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.