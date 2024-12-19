Skriniar İstanbul’a geliyor

Devre arasında Victor Nelsson ile yollarını ayıracak olan ve yeni stoper için uzun süredir çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da listenin ilk sırasına alınan Milan Skriniar'da işlem tamam...Teknik direktör Okan Buruk'un ilk tercihi olan 29 yaşındaki oyuncu, Sanchez ve Abdülkerim'i üçlü savunmada tamamlayacak ideal isim olarak görülüyor.