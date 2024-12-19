Haberler Spor Haberleri Galatasaray Haberleri Skriniar İstanbul’a geliyor
Giriş Tarihi: 19.12.2024

Skriniar İstanbul’a geliyor

Slovak stoperle anlaşan G.Saray, PSG ile de satın alma opsiyonlu kiralama için el sıkıştı. Skriniar, üçlü savunmada aranan kan olarak görülüyor

Skriniar İstanbul’a geliyor
Devre arasında Victor Nelsson ile yollarını ayıracak olan ve yeni stoper için uzun süredir çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da listenin ilk sırasına alınan Milan Skriniar'da işlem tamam... PSG'de forma şansı bulmakta zorlanan Slovak oyuncunun yapılan teklifi kabul ettiği, Fransız kulübüyle de satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinden anlaşmanın sağlandığı öğrenildi. Teknik direktör Okan Buruk'un ilk tercihi olan 29 yaşındaki oyuncu, Sanchez ve Abdülkerim'i üçlü savunmada tamamlayacak ideal isim olarak görülüyor. Bu sezon 5 maçta 381 dakika sahada kalan Skriniar, PSG'de 7 milyon Euro kazanıyor.
ARKADAŞINA GÖNDER
Skriniar İstanbul’a geliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA