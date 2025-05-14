Skriniar’da maaş engeli

Devre arasında kiralık olarak kadroya katılan ve performansıyla rotasyonu çok seven teknik direktör Jose Mourinho'nun bile vazgeçilmezi olan Milan Skriniar'ın, gelecek sezon da kadroda olması çok isteniyor. Fenerbahçe taraftarının gönlünde taht kuran, sadece defansta değil hücumda da takımına önemli katkı sağlayan Slovak yıldızın durumu şu an net değil. Sarılacivertli yönetim, tecrübeli oyuncunun bonservisini almak istese de önünde ciddi bir engel var. PSG ile bonservis konusunda sorun yaşamayacağını düşünen Fenerbahçeli kurmaylar, başarılı futbolcunun senelik 12 milyon Euro'luk ücretini yüksek buluyor.

YÜKSEK ÜCRET SANTRFOR TRANSFERİNDE KULLANILACAK

Bu maaşı santrfora yapacağı takviyede değerlendirmek isteyen yöneticiler, Skriniar'ın indirime gitmemesi durumunda bu transferden vazgeçecek. Takımın transfer ekibi de şimdiden stoper listesini oluşturmaya başladı. Merih Demiral da gündemde yer alan oyuncular arasında bulunuyor. Sezon bitiminin hemen ardından yapılacak değerlendirme sonrası harekete geçilecek ve en kısa sürede transferler tamamlanacak.