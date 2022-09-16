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Giriş Tarihi: 16.9.2022 22:03 Son Güncelleme: 16.9.2022 22:08

Son dakika: Cimbom maç fazlasıyla lider! Galatasaray, evinde Konyaspor'u mağlup etti...

Son dakika: Cimbom maç fazlasıyla lider! Galatasaray, evinde Konyaspor’u mağlup etti...

Son dakika: Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray evinde Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Sarı kırmızılılar bu skorla birlikte maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Konyaspor, bu skorla beraber ligdeki ilk mağlubiyetini aldı ve maçı 10 kişi tamamladı.

Süper Lig'in 7. haftasının açılış maçı nefesleri kesti. Evinde Konyaspor'u ağırlayan Galatasaray, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Mücadelenin ilk dakikasında Sergio Oliveira'nın golüyle 1-0 öne geçen Cimbom, 15. dakikada Endri Çekici'nin uzaklardan çektiği şutta gole engel olamadı ve karşılaşmanın ikinci yarısı 1-1'lik eşiktlikte sonra erdi.

Karşılıklı ataklarla başlayan ikinci yarı uzun süre golsüz devam etti. Yeni transferlerden İcardi ve Yusuf Demir'le birlikte hücumda hareketlilik yakalayan Galatasaray, 81. dakikada Konyasporlu Calvo'nun kendi kalesine attığı golle skoru 2-1'e getirdi ve karşılaşmadan 3 puanla ayrıldı.

SON DAKİKALARDA BÜRÜK KAVGA

Konyasporlu oyuncularla İcardi arasında gerginlik yaşandı. İki takım oyuncuları birbirine girdi. Konuk ekibin kalecesi Sehic, ikinci sarı kartı gördü ve oyundan atıldı. Galatasaray'da ise İcardi ve Muslera sarı kart gördü.

KONYASPOR 10 KİŞİ DEVAM ETTİ

Dört değişikliği üç farklı zamanda kullanan Konyaspor, kurallar gereğince değişiklik yapma hakkını kaybetti ve savunma oyuncusu Adil Demirbağ kaleyi devraldı.

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Son dakika: Cimbom maç fazlasıyla lider! Galatasaray, evinde Konyaspor'u mağlup etti...
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