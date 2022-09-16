Son dakika: Cimbom maç fazlasıyla lider! Galatasaray, evinde Konyaspor’u mağlup etti...

Süper Lig'in 7. haftasının açılış maçı nefesleri kesti. Evinde Konyaspor'u ağırlayan Galatasaray, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
Mücadelenin ilk dakikasında Sergio Oliveira'nın golüyle 1-0 öne geçen Cimbom, 15. dakikada Endri Çekici'nin uzaklardan çektiği şutta gole engel olamadı ve karşılaşmanın ikinci yarısı 1-1'lik eşiktlikte sonra erdi.
SON DAKİKALARDA BÜRÜK KAVGA
Konyasporlu oyuncularla İcardi arasında gerginlik yaşandı. İki takım oyuncuları birbirine girdi. Konuk ekibin kalecesi Sehic, ikinci sarı kartı gördü ve oyundan atıldı. Galatasaray'da ise İcardi ve Muslera sarı kart gördü.
KONYASPOR 10 KİŞİ DEVAM ETTİ
Dört değişikliği üç farklı zamanda kullanan Konyaspor, kurallar gereğince değişiklik yapma hakkını kaybetti ve savunma oyuncusu Adil Demirbağ kaleyi devraldı.