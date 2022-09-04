Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Icardi’nin Türkiye’ye geliş tarihi belli oldu!

Galatasaray'ın anlaştığı Mauro Icardi salı ya da çarşamba İstanbul'a gelecek. İşte tüm ayrıntılar...

Galatasaray, transfer döneminin son günlerinde Mauro Icardi ile kadrosunu güçlendirmeye hazırlanıyor.

GELİŞ TARİHİ NETLİK KAZANDI

Sarı-kırmızılıların, kendisi ve kulübü PSG ile transferi için anlaşma sağladığı Mauro Icardi'nin İstanbul'a geliş tarihi netleşti.

SALI - ÇARŞAMBA

Galatasaray'ın bilgisi dahilinde Miami'ye giden Mauro Icardi, pazartesi günü Paris'e gidecek. Daha sonra Arjantinli golcü salı ya da çarşamba günü İstanbul'a gelecek.

Galatasaray, yıldız golcünün maaşının 3.2 milyon euro'luk kısmını ödeyecek.

G.SARAY KABUL ETMEDİ

PSG yapılan görüşmelerde sözleşmeye 30 milyon euro'luk satın alma maddesi koymak istedi ancak Galatasaray bu teklifi kabul etmedi.