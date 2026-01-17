Süper Kupa’yı unutma günü!

Geçen hafta ezeli rakibi Fenerbahçe'ye Süper Kupa'yı kaptıran Galatasaray, Süper Lig'de telafi için sahaya çıkacak. 3 puan farkla zirvede olan sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta Gaziantep FK'yı ağırlayacak. İkinci yarının açılışında hata yapmak istemeyen lider Galatasaray'da 6 eksik bulunuyor. Afrika Kupası'nda son maçlarını çıkacak Osimhen ve Jakobs'un yanı sıra cezalı Torreira, idmanda sakatlanan Sara, Fethiye'de aynı sorunu yaşayan Arda Ünyay ve henüz takımla çalışmalara başlamayan Singo bugün Gaziantep FK karşısında kadroda olmayacak. Bu sezon ikinci kez Torreira'sız sahaya çıkacak sarı-kırmızılılarda Lemina ve İlkay'a orta sahada büyük iş düşüyor.

SAHNE BARIŞ ALPER'İN

Barış Alper Yılmaz, ligde G.Antep maçlarında 4 gol atıp 2 kez de asist yaparken ligde en çok skora katkı sağladığı müsabakalar, G.Antep karşısında oldu.