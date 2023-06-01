alatasaray Başkanı Dursun Özbek, dün Eyüpspor'un Bodrumspor ile oynadığı Spor Toto 1. Lig play-off yarı final maçını tribünde eşi Mesude Hanım ile birlikte izledi. Karşılaşmanın ardından ise A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Dursun Özbek, "Cumhuriyetimizin 100. yılında şampiyonluk Galatasaray'a çok yakıştı. Güzel bir şampiyonluk oldu, güzel bir sezon geçirdik. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Onların desteğiyle biz bu şampiyonluğu kazandık.dedi. Pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisi hakkındaki soruya ise "Güzel bir maç olacak.Her iki tarafa da başarılar dilerim. Süper Lig'in generali Galatasaray, dört yıldızlı" yanıtını verdi.19 Mayıs'ta temel atma töreni yapılan Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ne gelen Galatasaray'ın efsanesi Fatih Terim, konuşma yapmış ve eski başkanlar ile kulüp çalışanlarıyla hasret gidermişti. Ankaragücü maçını da evinde heyecanla takip eden Terim, şampiyonluk ilan edilir edilmez telefonuna sarıldı.Fatih Terim ayrıca Erden Timur vede ulaşarak şampiyonluk sevinçlerine ortak oldu.