Tek sorun İcardi değilmiş!

Üç hafta önce Süper Lig'de 7 puan öne geçen Galatasaray'a 'şampiyon' gözüyle bakılıyordu. Sarı-kırmızılılar, deplasmanda Trabzonspor'a yenildikten sonra Göztepe'yi mağlup etse de Kocaelispor'la berabere kaldı, takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı bir anda 2'ye indi. İşte Aslan'ı krize sokan detaylar…





1- OKAN BURUK FORMSUZ

Şampiyonluğa ulaştığı geçen 3 sezonda ezber ilk 11'i olan Okan Buruk her maç kadrosunu değiştiriyor. Başta İcardi olmak üzere oyuncularını kaybetmeye başlayan Buruk, kötü futbola çare bulamıyor, kendisini analiz eden rakiplere artık diş geçiremiyor.



2- ASLAN'IN B PLANI YOK!

Osimhen sahada olmadığında Galatasaray'ın oyun gücü özellikle hücum presinde dibe vuruyor. İleri uçta Mauro İcardi ya da Barış Alper Yılmaz olduğunda Victor Osimhen'e alışkın oyun sistemi işlemiyor, B Planı ise bir türlü devreye girmiyor.



3- DOYMUŞLUK,YORGUNLUK

Devler Ligi'ne daha çok konsantre olan sarı-kırmızılılar, lige gereken önemi vermedi. Takımdaki doymuşluk, Kemerburgaz'da hissediliyor ve zora giden maçlarda reaksiyon verilmiyor. Yoğun tempoda yorgunluklarla sakatlıklar arttı.



4- KULÜBEDEN GOLCÜ ÇIKMADI

Son üç şampiyonlukta kulübeden gelen oyuncuların skor katkısı önemliydi. Midtsjö, Carlos Vinicius, Berkan ve Morata'nın yaptıklarını bu sezon yedek oyuncular başaramadı.