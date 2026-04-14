Giriş Tarihi: 14.04.2026

Tek sorun İcardi değilmiş!

Arjantinli oyuncu haftalardır hedef tahtasında... Diğer yanda ise kötü futbolda düzelme olmadı! Okan Buruk, kulübe etkisi yaratamadı, B planı üretmekte zayıf kalındı.

MEHMET ÖZCAN
Tek sorun İcardi değilmiş!
Üç hafta önce Süper Lig'de 7 puan öne geçen Galatasaray'a 'şampiyon' gözüyle bakılıyordu. Sarı-kırmızılılar, deplasmanda Trabzonspor'a yenildikten sonra Göztepe'yi mağlup etse de Kocaelispor'la berabere kaldı, takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı bir anda 2'ye indi. İşte Aslan'ı krize sokan detaylar…


1- OKAN BURUK FORMSUZ
Şampiyonluğa ulaştığı geçen 3 sezonda ezber ilk 11'i olan Okan Buruk her maç kadrosunu değiştiriyor. Başta İcardi olmak üzere oyuncularını kaybetmeye başlayan Buruk, kötü futbola çare bulamıyor, kendisini analiz eden rakiplere artık diş geçiremiyor.


2- ASLAN'IN B PLANI YOK!
Osimhen sahada olmadığında Galatasaray'ın oyun gücü özellikle hücum presinde dibe vuruyor. İleri uçta Mauro İcardi ya da Barış Alper Yılmaz olduğunda Victor Osimhen'e alışkın oyun sistemi işlemiyor, B Planı ise bir türlü devreye girmiyor.


3- DOYMUŞLUK,YORGUNLUK
Devler Ligi'ne daha çok konsantre olan sarı-kırmızılılar, lige gereken önemi vermedi. Takımdaki doymuşluk, Kemerburgaz'da hissediliyor ve zora giden maçlarda reaksiyon verilmiyor. Yoğun tempoda yorgunluklarla sakatlıklar arttı.

4- KULÜBEDEN GOLCÜ ÇIKMADI
Son üç şampiyonlukta kulübeden gelen oyuncuların skor katkısı önemliydi. Midtsjö, Carlos Vinicius, Berkan ve Morata'nın yaptıklarını bu sezon yedek oyuncular başaramadı.

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Tek sorun İcardi değilmiş!
