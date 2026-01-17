Temas çok imza yok!

G.Saray, bir transfer döneminde daha geç kaldı. Orta saha ve hücum hattına takviyeler yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar, Süper Kupa'nın ardından Süper Lig'de ikinci yarının açılışına da yeni transferlerini yetiştiremedi.

Son iki haftada Fabian Ruiz, Youssouf Fofana, Pape Gueye, Manuel Ugarte, Onyedika, Ederson ve Hakan Çalhanoğlu için hem futbolcular hem de kulüpleri ile temaslar gerçekleşti. Ancak talep edilen bonservis rakamları, Aslan'a yüksek geldi.

Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, salı günü İtalya'ya çıkarma yaptı fakat henüz imza attıramadı. Menajer George Gardi, Galatasaray için birçok oyuncu ve kulüple görüşmelerine devam ediyor.



EVİNDE REKOR TAKİBİ

Süper Lig'de evinde 27 maçtır yenilmeyen Cimbom, seriyi sürdürmek istiyor. 22 galibiyet ve 5 beraberlik alan G.Saray, 39 maçlık serisi bulunan Slavia Prag'ın ardından bu istatistikte Avrupa'da ikinci sırada.