Tesadüf değilmiş!

Teknik direktörlük kariyerinde İngiliz takımlarını konuk ettiği 5 Avrupa maçının 4'ünü kazanan, birinde berabere kalan Okan Buruk, Liverpool karşısında alınan 1-0'lık zaferi şöyle yorumladı: "Birincinin tesadüf olmadığını gösterdik. Statta bizi başından sonuna destekleyen taraftarımızla birlikte hücum, birlikte savunma yapmamız değerli. Sadece statta değil televizyon başında da bizim için dua ettiler, onların pozitif desteklerini de hissediyoruz. Ülke puanı çok önemli ama onun yanında yurt dışında bir Türk takımının neler yaptığını gösteriyoruz. Juventus maçından sonra da söylemiştim, deplasman maçları çok önemli. Juventus'ta önemli bir tecrübe yaşadık. Orada daha farklı bir maç olacak. Aynı duygu, istek ve tutku ile İngiltere'ye gideceğiz. Çalışınca ve her şeyi net yapınca sonuç geliyor. Rakibimiz pazar Tottenham ile oynayacak. Bu kez biz cumartesi günü maça çıkacağız. İnşallah son 8'e kalırız. Sanchez'in sarı kartı olmayacak bir karttı."

LIVERPOOL'DA DA ZARAR VERECEĞİZ

Osimhen dün gol atamadı ama Lemina'ya attırdı. Yıldız oyuncu karşılaşma sonrası, "Bu formayla geldiğimden beri çok mutluyum. Bu forma çok özel. Elimden geleni bu taraftar için yapmak istedim" dedi. Kendisi için hazırlanan koreografi için, "Ben annemi çok küçük yaşta kaybettim. O yüzden benim için çok önemli. İşte Galatasaray taraftarıyla birlikte biz bir aileyiz" ifadelerini kullanan Nijeryalı yıldız, Liverpool rövanşı için şu değerlendirmeyi yaptı: "Çok iyi iş çıkardık. Rövanşta Liverpool'a zarar verebileceğimizi düşünüyorum. Buraya kadar iyi iş çıkardık."



'1-2 GOL DAHA ATABİLİRDİK'

G.Saray Başkanı Dursun Özbek'in misafiri olarak RAMS Park'a gelen TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, tribün girişinde yönetici İbrahim Hatipoğlu tarafından karşılandı. Başkan Özbek'in odasında iftarını açtıktan sonra tribüne geçildi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da maçtaydı. Hacıosmanoğlu karşılaşma sonrası galibiyeti şöyle yorumladı: "Galatasaray'ın performansını iyi buldum. 1-2 gol daha atmamız lazımdı."

TERİM TARAFTAR OLDU!

G.SARAY efsanesi Fatih Terim dün maçı izlemeye Aslantepe'ye geldi. Kulüp tarafından davet edilmeyen 72 yaşındaki teknik adam, avukatına ait locada oturdu. Kuzey Kale Arkası tribününden eski takımına taraftar olarak destek verdi. Tecrübeli teknik adama kızı Buse Terim eşlik etti. Buse Terim, arkasında '5 Fatih' yazan retro forması ile tribündeki yerini aldı. İmparator için sarı-kırmızılı taraftarlar tezahürat yaptı. Terim de el sallayarak karşılık verdi

SLOT: DAHA RÖVANŞ VAR

G.SARAY'A karşı bu sezon İstanbul'da iki maçta da 1-0'lık sonuçla yenilen Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot karşılaşma sonrası, "Gol atmak için yeterince fırsat bulduk ama bu sezon fırsatları değerlendirmede zorlanıyoruz. Daha ilk maç tamamlandı. Ben oyuncularıma rövanşta güveniyorum" dedi. Hollandalı savunmacı Virgil van Dijk ise "Yüksek baskı altında iyi bir takıma karşı oynadık. Evimizde her şey bizim elimizde" diye konuştu.