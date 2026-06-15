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Giriş Tarihi: 15.06.2026

TFF’ye yabancı başvurusu

TFF’ye yabancı başvurusu
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Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yabancı kuralının 10+2+2 şeklinde revize edilmesini istedi. Beklenti +2'nin 2000 doğumlu yabancıları kapsaması, diğer +2'nin de TFF'nin belirlediği gibi 23 yaş altı olması yönünde. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Yabancı kuralı inşallah değişir. Çünkü takımları zorlayacak. Kulüpler Birliği görüşünü ortaya koymalı. 10+4, Şampiyonlar Ligi hedefi olan bizim takımlar için akıl dışı. Bu kararda vizyonsuzluk var" ifadelerini kullanmıştı

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TFF’ye yabancı başvurusu
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