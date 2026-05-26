Thuram için pusuda!

İtalya'da İnter, Napoli ve Roma'nın ardından son Şampiyonlar Ligi bileti Como'nun oldu. Como'nun gerisinde kalan Juventus ve Milan yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde olmayacak. Bu iki takımda forma giyen yıldızlarla ilgilenen Galatasaray'a Como sayesinde fırsatlar doğdu. İtalya'daki sıralamanın ardından Şampiyonlar Ligi'nde 3. torbada kendisine yer bulan ve 350 bin Euro ekstra geliri garantileyen sarı-kırmızılılar, Khephren Thuram'ın durumunu yakından takip ediyor. 45 maçta 4 gol-5 asiste imzasını koyan 25 yaşındaki Fransız orta saha, Aslan'ın rüyalarını süslüyor. Thuram dışında Juventus'tan Koopmeiners'in adı uzun süredir Cimbom'la anılıyor. Milan'dan ise stoper Pavlovic ve ön libero Fofana ile ilgilenen Galatasaray, geçen sezon bu transferleri bitiremedi. Sarı-kırmızılılar tekrar Strahinja Pavlovic'i gündemine aldı. 25 yaşındaki Sırp solak savunmacı 38 karşılaşmada 5 gol attı.



Kimdir?

Yaş: 25

Boy: 1.92

Ülke: Fransa

Mevki: Orta saha

Kontrat: 30 Haziran 2029

Piyasa değeri: 40 milyon Euro