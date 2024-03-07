Timur: Oliveira fiili olarak kadro dışı

Galatasaray'ın Türkiye Kupası maçında Karagümrük ile oynadığı karşılaşmanın ardından teknik direktör Okan Buruk'la tartışan ve Beşiktaş derbisinin kadrosuna alınmayan Sergio Oliveira, dün yapılan antrenmana da çıkmadı. Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur konuyla ilgili olarak, "Oliveira fiili olarak kadro dışı. Oyuncuyla ilgili kararı yönetim kurulu verecek" dedi. Kupaya vede edilen Karagümrük müsabakasına 11'de başlayan ancak devre arasında oyundan alınan Portekizli orta saha, maçtan sonra soyunma odasında hocasıyla İtalyanca olarak tartışmıştı. Buruk, Beşiktaş maçının ardından OIiveira ile ilgili, "Bugün için kadroda düşünmedim. Her futbolcu oynama potansiyeline sahip. Performanslarına, aidiyetlerine ve katkılarına bakıp karar vereceğiz" yorumunu yapmıştı.