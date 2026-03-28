Torreira: Her maç eksik kalıyoruz

G.Saray'ın
orta sahadaki dinamosu Lucas Torreira, ülkesi Uruguay'da katıldığı bir yayında Beşiktaş derbilerinde 10 kişi kalmalarına sitem etti. 30 yaşındaki futbolcu şu ifadeleri kullandı: "Bir kişi eksik kaldığımızda bazen en iyi savunmayı yapıyoruz. Daha çok kenetleniyoruz. Beşiktaş maçında da oldu. Yine bizden bir kişi atıldı. Zaten son 3 yıldır neredeyse her maç bir kişi atılıyor bizden. Bazen G.Saray'ın Avrupa'daki son kulübüm olacağını düşünüyorum.
Kulübe, hocaya büyük bir saygı ve minnet duyuyorum çünkü her zaman bana güvendiler ve arkamda durdular."