Torreira’nın menajeri ortalığı toz duman etti!

Galatasaray'ın en önemli oyuncularından Lucas Torreira için transfer iddiası ortaya atıldı. Brezilya'nın köklü kulüplerinden Atletico Mineiro'nun, 29 yaşındaki orta saha için kapıyı çaldığı bildirildi. Sarıkırmızılıların, 10 milyon Euro'luk bonservis teklifini reddettiği aktarılırken, Torreira'nın gitmek istediği vurgulandı. Oyuncu, 1 Ocak'ta ülkesinde verdiği röportajda da "Boca Juniors'ta oynamak için can atıyorum" demişti. Torreira'nın menajeri de haberleri doğrulayıp, taraftarları üzdü.



Hasta olan babası ile görüntülü konuşan Torreira, "Her şey yoluna girecek" mesajıyla bu fotoğrafı paylaştı.

BONUSLARLA 6 MİLYON EURO MAAŞ ALIYOR

Pablo Bentancur, Güney Amerika'da yayın yapan El Espectador Deportes'teki programda, temsil ettiği oyuncularla ilgili konuştu. Uruguaylı yıldıza da değinen Bentancur, şu ifadeleri kullandı: "Torreira biraz moralsiz, motivasyonunu kaybetti ve evine daha yakın olmak istiyor. Athletico Mineiro (Brezilya kulübü), ona Galatasaray'da aldığı maaşın aynısını ödemek için büyük çaba sarf ediyor." Bonuslarla 6 milyon Euro kazanan futbolcunun sözleşmesi Haziran 2028'de sona erecek.