Torreira’ya şok saldırı

Galatasaray
'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, saldırıya uğradı.
Ünlü futbolcuya yumruk atmaya çalışan şüpheli, olay yerinden kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından ticari takside yakalanarak gözaltına alındı. Olay, dün saat 18.45 sıralarında Beyoğlu Camiikebir Mahallesi Taşkızak Tersanesi Caddesi üzerindeki bir kafe önünde meydana geldi. İddiaya göre Yusuf Y. isimli şahıs, sosyal medya üzerinden takip ettiği Torreira'nın bulunduğu padel oyun alanına geldi. Şüphelinin merdiven başında Torreira'ya yumruk atarak darp etmeye çalıştığı öğrenildi.
Suç kaydı bulunan Y.Y.'nin ifadesinde, sosyal medya üzerinden iletişim halinde olduğu İpek B. isimli kadınla Lucas Torreira
'nın da ilgilendiğini öne sürerek futbolcuyu takip ettiğini ve olayın bu nedenle yaşandığını söylediği ifade edildi. 30 yaşındaki orta saha ise ifadesinde İpek B.'nin kız arkadaşı olduğunu, Yusuf Y. hakkında daha önce savcılıktan 45 günlük uzaklaştırma kararı aldırdığını ve şahıstan şikâyetçi olduğunu belirtti.
Öte yandan olay sırasında futbolcunun şoförünün tarafları ayırmak amacıyla şüpheliye müdahalede bulunduğu öğrenildi. Yapılan kontrollerde Torreira'nın sol kaşı ile gözü arasında kızarıklık olduğu tespit edildi.
Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı tahkikat sürüyor.