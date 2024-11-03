Tottenham’a da çift forvet tarifesi

Ligde bu haftayı bay geçen Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi mesaisi sürüyor.Teknik direktör Okan Buruk; Kasımpaşa, Elfsborg ve Beşiktaş maçlarında birlikte oynattığıİngiliz ekibine karşı çift forvetle sahaya çıkacak Galatasaray'dasavunma kararı henüz verilmedi. Avrupa'da Sallai'den yararlanamayan teknik heyet, yedeklerden Berkan ve Jelert'i idmanlarda sol kanatta denemeye başladı.