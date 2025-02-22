Türkiye’de mutlu Avrupa’da buruk!

Süper Lig'de 3 sezondur zirveden inmeyen Galatasaray, aynı başarıyı Avrupa'da gösteremedi. Kopenhag, Sparta Prag ve Young Boys'un ardından AZ Alkmaar daha düşük bütçeye sahip olmasına rağmen sarı-kırmızılı takımı Avrupa'da saf dışı bıraktı. Okan Buruk döneminde Süper Lig'de 97 maça çıkan G.Saray'ın karnesinde 81 galibiyet-10 beraberlik-6 mağlubiyet yazıyor. Buruk ile Türkiye'de %83 olan kazanma oranı, Avrupa'da %38'e düştü. Aslan, son 2 sezonda uluslararası arenada oynadığı 26 maçın sadece 10'unda galip gelirken, bu periyotta 8 beraberlik-8 yenilgi gördü. Galatasaray, Avrupa'da oynadığı son 22 müsabakanın tamamında gol yedi. Okan Buruk'un Türkiye'de işleyen hücum futboluna Avrupa kupalarında ortalama takımlar, savunmada cezayı kesti.

TELAFİ EDECEĞİZ ÖZÜR DİLERİZ

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, Avrupa'ya veda etmenin acısını yaşıyor. Buruk, "Çok üzgünüz. Bu sonuçları derbide telafi edeceğiz. Taraftarımız pazartesi mutlu olacak" dedi.