‘Türkiye’ye döneceğim!’

Galatasaray'ın 14 yıl boyunca kalesini koruyan ve efsaneler arasına adını yazdıran Fernando Muslera, yeniden milli takıma seçilmesinin ardından Uruguay basınına yaptığı açıklamada sarı-kırmızılı kulüple ilgili sorulara da yanıt verdi. Şu an Arjantin temsilcisi Estudiantes forması giyen 39 yaşındaki file bekçisi, "Türkiye benim ikinci evim. On dört yıl, iki çocuğum orada doğdu.
Çok şey borçluyum, sadece G.Saray'a değil, ülkeye de. Futbolu bıraktığımda hiç şüphesiz, geri döneceğim. G.Saray ve Türkiye benim ikinci evim.
Bugün bu benim için bir gurur ve mutluluk; çocuklarımın da bunu hatırlaması" ifadelerini kullandı.