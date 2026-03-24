‘Türkiye’ye döneceğim!’

Galatasaray'ın 14 yıl boyunca kalesini koruyan ve efsaneler arasına adını yazdıran Fernando Muslera, yeniden milli takıma seçilmesinin ardından Uruguay basınına yaptığı açıklamada sarı-kırmızılı kulüple ilgili sorulara da yanıt verdi. Şu an Arjantin temsilcisi Estudiantes forması giyen 39 yaşındaki file bekçisi,Çok şey borçluyum, sadece G.Saray'a değil, ülkeye de.Bugün bu benim için bir gurur ve mutluluk; çocuklarımın da bunu hatırlaması" ifadelerini kullandı.