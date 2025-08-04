Türkler, Osimhen için çıldırıyor

Victor Osimhen'in Nijerya Milli Takımı'ndan arkadaşı Victor Boniface'ten G.Saray'la ilgili yorum geldi. Bayer Leverkusen'in yıldızı Boniface, katıldığı programda Türk halkının Osimhen'i çok sevdiğini ifade etti. 24 yaşındaki golcü,Türkiye'de havaalanındaydım, bir şey almaya çalışıyordum, iki adam pasaportumdan Nijeryalı olduğumu fark etti. 'Nijerya'yı gördükleri anda bana doğru koştular. İçlerinden biri, 'Osimhen'i tanıyor musun?' dedi.Onu çok seviyorlar" ifadelerini kullandı.