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Giriş Tarihi: 4.8.2025

Türkler, Osimhen için çıldırıyor

Türkler, Osimhen için çıldırıyor
Victor Osimhen'in Nijerya Milli Takımı'ndan arkadaşı Victor Boniface'ten G.Saray'la ilgili yorum geldi. Bayer Leverkusen'in yıldızı Boniface, katıldığı programda Türk halkının Osimhen'i çok sevdiğini ifade etti. 24 yaşındaki golcü, "Türk halkı Osimhen için çıldırıyor! Türkiye'de havaalanındaydım, bir şey almaya çalışıyordum, iki adam pasaportumdan Nijeryalı olduğumu fark etti. 'Nijerya'yı gördükleri anda bana doğru koştular. İçlerinden biri, 'Osimhen'i tanıyor musun?' dedi. Türk halkı Osimhen'i gerçekten deli ediyor. Onu çok seviyorlar" ifadelerini kullandı.
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Türkler, Osimhen için çıldırıyor
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