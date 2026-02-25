Turla dön aslanım

Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Juventus'u 5-2 yenen Galatasaray, bugün İtalya'da rövanşa çıkıyor. Torino'daki mücadele TSİ 23.00'te başlayacak. Sarıkırmızılı takıma son 16'ya kalması için galibiyet ile beraberlik dışında tek farklı ve iki farklı yenilgi yetiyor. Juventus 90 dakikayı 3 farklı üstünlükle tamamlarsa, 30 dakikalık uzatmaya geçilecek. İtalyan devi 4 farklı kazanırsa temsilcimiz elenecek. Tur için avantajlı konumda olan Aslan, tam kadro İtalya'ya gitti. 5-2 kaybedilen maçta iki sol bekini (Cambiaso- Cabal) kaybeden Juventus'ta ağrıları olan Bremer ve Jonathan David rövanşa yetiştirilmeye çalışılıyor.

JUVENTUS'UN KABUSU

İki takım arasında Avrupa kupalarında şu ana kadar 7 maç oynandı. Juventus'u 3 kere mağlup eden Galatasaray, rakibine sadece 1 defa kaybetti ve 3 maç da berabere bitti.



4 futbolcu SINIRDA

GALATASARAY'DA, Juventus maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Sarıkırmızılılarda Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez ve Noa Lang sarı kart görmesi durumunda bir sonraki turun ilk müsabakasında cezalı duruma düşecek.