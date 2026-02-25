Haberler Spor Haberleri Galatasaray Haberleri Turla dön aslanım
Giriş Tarihi: 25.02.2026

Turla dön aslanım

İstanbul’daki 5-2’lik görkemli galibiyetin avantajıyla sahaya çıkacak sarı-kırmızılı ekip, rövanşta da Juventus’a göz açtırmayıp bileti almak istiyor. Dev heyecan 23.00’te

MEHMET ÖZCAN
Turla dön aslanım
  • ABONE OL

Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Juventus'u 5-2 yenen Galatasaray, bugün İtalya'da rövanşa çıkıyor. Torino'daki mücadele TSİ 23.00'te başlayacak. Sarıkırmızılı takıma son 16'ya kalması için galibiyet ile beraberlik dışında tek farklı ve iki farklı yenilgi yetiyor. Juventus 90 dakikayı 3 farklı üstünlükle tamamlarsa, 30 dakikalık uzatmaya geçilecek. İtalyan devi 4 farklı kazanırsa temsilcimiz elenecek. Tur için avantajlı konumda olan Aslan, tam kadro İtalya'ya gitti. 5-2 kaybedilen maçta iki sol bekini (Cambiaso- Cabal) kaybeden Juventus'ta ağrıları olan Bremer ve Jonathan David rövanşa yetiştirilmeye çalışılıyor.

JUVENTUS'UN KABUSU
İki takım arasında Avrupa kupalarında şu ana kadar 7 maç oynandı. Juventus'u 3 kere mağlup eden Galatasaray, rakibine sadece 1 defa kaybetti ve 3 maç da berabere bitti.

4 futbolcu SINIRDASINIRDA
GALATASARAY'DA, Juventus maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Sarıkırmızılılarda Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez ve Noa Lang sarı kart görmesi durumunda bir sonraki turun ilk müsabakasında cezalı duruma düşecek.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Turla dön aslanım
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz