Haberler Spor Haberleri Galatasaray Haberleri Turun ödülü 2 milyon euro
Giriş Tarihi: 24.02.2026

Turun ödülü 2 milyon euro

Turun ödülü 2 milyon euro
  • ABONE OL
Juventus'u elemesi halinde son 16'ya kalacak Galatasaray'a UEFA'dan 11 milyon Euro playoff bonusu gelecek. Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında 1 milyon Euro galibiyet primi ödeyen yönetim, turun ödülünü 2 milyon Euro olarak belirledi. RAMS Park'taki karşılaşmada 5-2'lik görkemli bir galibiyete imza atan sarı-kırmızılı futbolcular, kritik deplasmanda da hata yapmadan hedefe ulaşmayı hedefliyor. Takımını rehavet konusunda uyaran teknik direktör Okan Buruk'un, "İstanbul'da çok güzel bir galibiyet aldık. Ancak sevinebilmemiz için önce turu geçmeliyiz. Dikkatli olmazsak cezayı keserler. Hatasız ve birbirinize yardım ederek oynamak zorundasınız" diyerek uyarılarda bulunduğu öğrenildi. Galatasaray, turu geçmesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İngiliz temsilcileri Liverpool veya Tottenham ile eşleşecek. Bu arada Torino'daki Allianz Stadı'nda oynanacak müsabakayı Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Joao Pinheiro yönetecek.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Turun ödülü 2 milyon euro
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz