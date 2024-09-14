Uçaktan Sallai indi!

Nicola Zalewski transferinde mutlu sona ulaşamayan Galatasaray'ın son gün hamlesi Roland Sallai oldu. Sarı-kırmızılı kulüp, Freiburg'dan 6 milyon Euro karşılığında Sallai'yi kadrosuna kattı ve iki kanatta da oynayabilen Macar hücum oyuncusu ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.Dün sabah masadan kalkan Galatasaray cephesi, hızlı aksiyon alarak Almanya'nın yolunu tuttu. Burada Freiburg'dan Sallai için pazarlığa geçildi. Bir ay önce sarı- kırmızılıların gündemine giren 27 yaşındaki Macar oyuncu, Zalewski'nin aksine Galatasaray'a hiç sorun çıkarmadı ve hemen anlaşmaya vardı.Osimhen, İcardi ve Dires Mertens gibi yıldızlara sahip Galatasaray'da Roland Sallai'ye, Rashica rolü verilecek.G.SARAY'IN son transferi Roland Sallai dün akşam özel uçakla İstanbul'a geldi. Macar oyuncu, havalimanında yaptığı açıklamada "Burada olduğum için çok mutluyum. Birlikte harika şeyler yapacağımıza inanıyorum. Öncelikle bizim hedefimiz ligde şampiyon olmak. Avrupa Ligi'nde de mücadele edeceğiz. Finale kadar mücadele edip, kupayı da kaldırmak istiyoruz. Taraftarlar hakkında çok şey duydum. Onları da görmeyi, onların huzuruna çıkmayı dört gözle bekliyorum. Galatasaray için elimden gelenin en iyisini yapacağım" dedi.G.SARAY'IN transfer etmek için özel uçakla Roma'ya gittiği ve 4 gün süren pazarlıkların ardından ikna edilemeyen Zalewski'de dün flaş bir gelişme yaşandı. İtalyan kulübü, Polonyalı oyuncuyu süresiz kadro dışı bıraktı. İtalyan basınından Sky Italia,bu kararı aldığını bildirdi.medyası dün Zalewski transferi için G.Saray'ın devrede olduğunu iddia ederken yönetim ise bunu yalanladı. Sportif A.Ş. yöneticisi İbrahim Hatipoğlu, "Zalewski ile görüşmeleri perşembe akşamı sonlandırdık. Çıkan haberler yalan, İtalyanlar planlı olarak bu haberleri çıkarıyor" diye konuştu.