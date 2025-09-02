Uğurcan G.Saray’da!

Galatasaray bir bomba daha patlatttı. Muslera'nın ayrılığı sonrası Uruguaylı kalecinin yerini dolduramayan Aslan, bir süre önce Trabzonspor ile Uğurcan Çakır için görüşmüş ancak anlaşma sağlanamamıştı. Dün sarı-kırmızılılar, 29 yaşındaki eldiven için bir kez daha gaza bastı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, yüz yüze görüşme gerçekleştirdi. Aslan, Uğurcan için 33+ şarta bağlı 3 milyon Euro bonusluk bonservis bedeli ödemeyi kabul etti. Bu rakam üzerinden anlaşma sağlandı. Ayrıca sarı-kırmızılı kulüp, milli kaleciyle de el sıkıştı. 4 yıllık sözleşme imzalayacak ve 5 milyon Euro garanti ücret alacak olan tecrübeli eldivenin, UEFA listesine yetiştirilmesi bekleniyor. Bu arada Cimbom, 1997-98 sezonundan bu yana ilk kez 1. kaleci olarak yerli bir ismi tercih etti. Taffarel, Mondragon, De Sanctis, Leo Franco ve Muslera sonrası eldivenler Uğurcan Çakır'a verilecek. Ayrıca Uğurcan, Türkiye'deki transfer rekorunu da kırdı. Daha önce bir Türk kulübünün en yüksek bonservisle sattığı oyuncu, F.Bahçe'den 30 milyon Euro'ya Brighton'a giden Ferdi Kadıoğlu'ydu.







'YENİ HEDEFLERE YÜRÜYECEĞİM'

Uğurcan dün gece Trabzonspor taraftarına veda etti. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediğini vurgulayan milli kalecinin mesajından satır başları şu şekilde: "Bu satırları yazmak benim için hiç kolay değil. Kupalar kaldırdık, şampiyonluklar yaşadık, birlikte ağladık, birlikte güldük. Ancak hayat bazen insanı zor kararlarla sınar. Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek, ailemle birlikte yeni bir serüvene adım atmak ve futbol kariyerimde yeni hedeflere yürümek istiyorum. Bunun için Galatasaray'dan gelen teklifi değerlendirme kararı aldım. Başkanımız Ertuğrul Doğan, önüme yeni bir kontrat koyarak maaşımda ciddi bir iyileştirme teklifinde bulunup takımda kalmam konusunda ısrar etti. Ancak gerek ailem gerek ben, artık yeni bir heyecan ve yeni bir kariyer planlaması için anlayış beklediğimi kendisine açıkça ve samimi bir şekilde ifade ettim. Bu arma kalbimde daima en özel yerde olacak."