Uğurcan’a B.A.Y. tarifesi

G.Saray'da sezonun kahramanı olarak Uğurcan
Çakır ismi ön plana çıkıyor. Muslera'yı unutturan Uğurcan, meslektaşı Ederson'a fark attı ve şampiyonu belirledi.
Milli kaleci yazın Dünya Kupası
'nda boy gösterecek. Sarı-kırmızılı kulüp, turnuvayı beklemeden Uğurcan Çakır
'ı ödüllendirme kararı aldı. Başkan Özbek'in talimatıyla Uğurcan'ın mevcut sözleşmesine zam yapılacak. Sezon başında Barış Alper
'in garanti parasını 200 milyon TL'ye çıkartan G.Saray, 110 milyon TL'ye imza atan Uğurcan'a da aynı tarifeyi uygulayacak. Deneyimli kaleci ayrıca takımda olası ayrılıkların ardından yeni sezonda düşünülen ikinci-üçüncü kaptan adaylarından biri konumunda. İstanbul'da taşındığı villanın alt katını spor salonuna çeviren 30 yaşındaki 1 numara, G.Saray'a geldikten sonra her günü çift antrenmanla tamamlıyor.
Uğurcan, özel antrenörü ile yaptığı ekstra çalışmasının karşılığını sahada da başarıları ile aldı.