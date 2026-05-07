Haberler Spor Haberleri Galatasaray Haberleri Uğurcan’ın şifresi: Antalyaspor
Giriş Tarihi: 7.05.2026

Uğurcan’ın şifresi: Antalyaspor

MEHMET ÖZCAN
Uğurcan’ın şifresi: Antalyaspor
  • ABONE OL
Bu hafta sonu Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır için adeta dejavu diyebileceğimiz türden bir karşılaşma oynanacak. 4 sene önce Trabzonspor'la mutlu sona ulaşan Uğurcan Çakır, 2-2 biten Antalyaspor maçında kurtardığı penaltıyla takımını şampiyonluğa taşımıştı. Antalya doğumlu Uğurcan, Galatasaray formasıyla da şampiyonluk müsabakasına Antalyaspor karşısında çıkacak. Bu sezona performansıyla damgasını vuran 30 yaşındaki milli kaleciyi, yönetim ödüllendirme kararı aldı. Uğurcan'ı satmayı düşünmeyen sarı-kırmızılı kulüp, başarılı eldivenin ücretini 200 milyon TL seviyesine çıkaracak.
#UĞURCAN ÇAKIR #ANTALYA #GALATASARAY

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Uğurcan’ın şifresi: Antalyaspor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA