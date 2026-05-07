Uğurcan’ın şifresi: Antalyaspor

Bu hafta sonu Galatasaray
'ın başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır
için adeta dejavu diyebileceğimiz türden bir karşılaşma oynanacak. 4 sene önce Trabzonspor'la mutlu sona ulaşan Uğurcan Çakır, 2-2 biten Antalyaspor maçında kurtardığı penaltıyla takımını şampiyonluğa taşımıştı. Antalya
doğumlu Uğurcan, Galatasaray formasıyla da şampiyonluk müsabakasına Antalyaspor karşısında çıkacak. Bu sezona performansıyla damgasını vuran 30 yaşındaki milli kaleciyi, yönetim ödüllendirme kararı aldı. Uğurcan'ı satmayı düşünmeyen sarı-kırmızılı kulüp, başarılı eldivenin ücretini 200 milyon TL seviyesine çıkaracak.