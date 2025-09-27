Uğurcan’ın şov gecesi!

maçında her ne kadar Singo'nun nefis asisti ve İcardi'nin şık golü konuşulsa da geceye damga vuran isim kaleci Uğurcan Çakır'dı.Deneyimli file bekçisi bu performansıyla Süper Lig'de bir maçta yaptığı en yüksek kurtarış sayısını egale etti. Uğurcan maç sonrası şunları söyledi: "Bireysel performanstan çok takımın galibiyeti önemli. Benim için güzel bir gündü. Günay ağabey, Türkiye'nin en iyi kalecilerinden birisi. Bana geldiğim ilk günden itibaren çok iyi yaklaştı.Kendisine teşekkür ediyorum."