Veliaht Prens Ahmed Kutucu!

Eyüpspor'la 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Ahmed Kutucu, G.Saray'ın uzun vadeli planlamasında yer alıyor. Kanatlarında Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'ü kullanan sarı-kırmızılılar, iki oyuncudan da beklediği katkıyı aldı. Avrupa'dan teklifler gelen Barış ve Yunus'un satılma ihtimalini dikkate alan yönetim, yerli yıldızların alternatifini aynı bölgede benzer performansa imza atan 24 yaşındaki Ahmed Kutucu'yu belirledi. Nelsson ve Hakim Ziyech yerine yabancı takviyeler yapacak sarı-kırmızılılar, sezon sonunda Ahmed için girişimde bulunacak.