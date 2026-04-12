Galatasaray Haberleri Victor Osimhen takımla çalıştı
Giriş Tarihi: 12.04.2026

Galatasaray Kulübü, takımdaki sakat oyuncuların durumuyla ilgili açıklama yaptı. Göztepe maçında dizine darbe alan Yaser Asprilla'nın dizinde ödem ve eklem kapsülünde kanama tespit edildiği, Günay Güvenç'in ise önceki günkü idmanda iç yan bağında zorlanma meydana geldiği belirtildi. Kolundaki kırık nedeniyle ameliyat olan Victor Osimhen'in ise antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştıktan sonra saha ve salonda fizyoterapistler eşliğinde kendisi için hazırlanan özel programı uyguladığı kaydedildi.

