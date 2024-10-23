Viking avı!

UEFA Avrupa Ligi'nde G.Saray, 3. sınavında bugün İsveç ekibi Elfsborg'u 17.30'da RAMS Park'ta ağırlıyor.Konuk takım ise 1 galibiyet, 1 mağlubiyet sonucunda 16. sırada yer alıyor.Sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi'ndeki son 16 mücadelesinden 14'ünü kaybetmedi. Avrupa arenasında geride kalan 320 müsabakadan Cimbom 114 defa galip ayrılırken, 121 kez mağlup oldu. 85 karşılaşmada ise berabere kaldı.2011'de açılan Ali Sami Yen Spor Kompleksi en erken Avrupa sınavını Juventus'a karşı yaşamıştı. Kar yağışı nedeniyle bir gün ertelenen 11 Aralık 2013'teki mücadele gündüz 15:00'te başlamış ve Juve'yi yıkan golü Sneijder atmıştı. Uzun zamandır gece maçlarına ev sahipliği yapan RAMS Park, bugün 17.30'da Elfsborg'a kapısını açacak.