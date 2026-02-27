Ya Liverpool ya Tottenham

Şampiyonlar Ligi'nde play-off rövanş maçlarının son 16'ya kalan tüm takımlar netleşti. Lig etabında ilk 8 sırada yer alan ekipler, son 16 turu biletini almıştı.
Galatasaray'ın rakibinin belli olacağı kura çekimi bugün gerçekleştirilecek. TSİ 14.00'te başlayacak organizasyonda sarı-kırmızılı takım; iki İngiliz ekibi Liverpool ya da Tottenham'dan biriyle eşleşecek.
Galatasaray lig aşamasında karşı karşıya geldiği Liverpool'u sahasında Victor Osimhen'in golüyle 1-0 mağlup etmişti.
Bu arada geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Tottenham ile kozlarını paylaşan Cimbom, mücadeleden 3-2 galip ayrılmıştı.