Yabancı VAR ile şampiyon olduk

G.Saray ikinci Başkanı Metin Öztürk, yabancı VAR kararına destek olduklarını söyledi. Hatay maçı için Mersin'e yapılan yolculuk öncesinde açıklamalarda bulunan Öztürk, TFF'nin VAR kararı içinyorumunu yaptı. Bu arada PFDK, daha önce yaptığı açıklamalar nedeniyleF.Bahçe Kulübü ise toplam 1.5 milyon TL para cezası aldı.