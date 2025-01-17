G.Saray ikinci Başkanı Metin Öztürk, yabancı VAR kararına destek olduklarını söyledi. Hatay maçı için Mersin'e yapılan yolculuk öncesinde açıklamalarda bulunan Öztürk, TFF'nin VAR kararı için "Geçen sene de yabancı VAR ile şampiyon olduk. VAR'da kesinlikle hata olmaz. Orta hakem yan hakem hatası kabul edilir. VAR'da hata yapanın hakemliğini bitirsinler"
yorumunu yaptı. Bu arada PFDK, daha önce yaptığı açıklamalar nedeniyle Öztürk'e 450 bin TL ceza kesti.
F.Bahçe Kulübü ise toplam 1.5 milyon TL para cezası aldı.