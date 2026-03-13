Yabancı VAR yok! Buyrun misafir olun

Son haftalarda kulüp yönetimlerinin hakemler ve VAR odası ile ilgili açıklamaları artarken en sert çıkış Beşiktaş'tan gelmişti. G.Saray yenilgisinin ardından VAR odasının görüntülerinin verilmesini isteyen kulüplere, TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, "Dışarıya veremeyiz VAR görüntülerini. Buyursun gelsinler birlikte izleyelim. Bundan sonraki dönemde iki tane takımdan birer yönetici gelsin, VAR odasındaki teknik bölümde otursun." yanıtını vermişti. Bu gelişmelerden sonra TFF yönetimi yabancı hakeme de kapıyı kapadı. HT Spor'daki habere göre, TFF kaynakları şu yorumu yaptı: "Yabancı VAR gündemimizde yok. Hiçbir federasyon son haftalarda kaliteli hakemlerini göndermiyor. Yabancı VAR hata yapınca nasıl ceza verebiliriz? En fazla bir daha çağırmayız ama o da ortalığı karıştırmış olur. Eğitimcilerimizin dışarıyla ilişki kurabileceğini söyleyenler, o zaman neler demezler? VAR'ı gelin izleyin dedik ama hiçbir kulüpten daha böyle bir talep gelmedi. Özellikle bir kulüpten bunu bekliyoruz."

PORTEKİZLİ EĞİTİMCİLER NE DEMİŞTİ?

HAKEM eleştirilerinin odağındaki isimlerden MHK Eğitimcisi Jouni Hyttia ve TFF VAR Koordinatörü Joao Capella, iddialara sert çıkmıştı. Maç sırasında VAR hakemleriyle konuştukları suçlamasına, "Gözlem odasında kamera var, her şey kaydediliyor. Görüşmüyoruz, müdahalede bulunmuyoruz. İsmimi telaffuz etmeye devam ederlerse avukatlarımla durumu değerlendireceğiz." dedi.

SORU

TFF'ye, 'VAR'da yabancı hakem olsun' konusunda çok baskı vardı ama kabul görmedi. Hatta federasyon, "Gelin siz de VAR odasında oturun." yanıtı verdi. Yorumunuz nedir?



LEVENT TÜZEMEN



Derbilere yabancı VAR getirebilirler

TFF'nin kulüplerin istediği VAR kayıtları ile ilgili yaptığı söylemde "görüntüleri dışarıya vermeyiz, gelsinler izlesinler" açıklamasını doğru bulmuyorum. O görüntüleri gören kulüp başkanı veya yöneticiler, dışarıda yorum yapmayacak mı? Gelip izlemeleri yerine görüntüyü vermekte de bir sakınca yok. Hata varsa, "Gelin izleyin" demekle "Görüntüyü vermek" arasında nasıl bir fark olur? Görüntüyü vermiyorsanız o zaman izlettirmeyi de yapmayacaksınız. Ayrıca değerli dostum Mecnun Otyakmaz'ın "Her kulüpten birer yönetici teknik odadan VAR'ı gözetlesin" söylemini doğru bulmuyorum. Çünkü onlar kulüp yöneticisi. Duygularına hakim olamayabilirler. Anlık tepki gösterebilirler. Duyguların frenlenemeyeceğini düşündüğüm için bu öneri sıkıntı yaratır. VAR ile ilgili ciddi güvensizlik var. TFF Başkanı Sayın Hacıosmanoğlu, G.Saray-F.Bahçe maçına kendi kararı olarak Vincic'i getirmişti. Bundan sonraki derbiler için VAR'a kaliteli yabancı getirebilir.



GÜRCAN BİLGİÇ



Kayrılmaya dönen bakış açısı varsa...

Ne TFF ne de MHK VAR hakemlerinin "Güvenilirliği" için bir hamle yaptı! İlk yarının skandal hakemi Onur Özütoprak hâlâ maç alıyor. Bu durumda kulüplerin, bağımsız olduğunu düşündükleri bir otoriteye yönelmeleri kadar doğal bir şey yok. Aslında TFF'ye diyorlar ki; "Biz size güvenmiyoruz." Mecnun Otyakmaz'ın samimiyetine hepimiz inanıyoruz. Onlar da "Bir yabancı- bir Türk" kararının sonu olmadığının farkındalar. "Hata" kelimesinin altına sığınmaya çalışıyorlar. Fakat gördüklerimiz bu işin boyutunu hatadan öteye geçtiği yönünde. Geçen sezonlarda sadece F.Bahçe'nin isyanı vardı, bu kez Beşiktaş da bayrağı eline aldı. Hadi gerisi rekabeti kovalıyor, eğer ötekinde de aynı görüş hakim olmuş bakış açısı, "kayrılmaya" dönmüşse TFF'nin radikal bir karar alıp kulüpleri ikna etmesi gerekir. Yanlış yapan devam ettiği sürece kendilerine kimse inanmaz.

İSKENDER GÜNEN

VAR odasında gözlem olmaz!

Hakemler konusunda yıllardır aynı serzenişler dile getirilmekte. Türk futbolunda bir türlü güven sorunu çözülemedi. VAR, geldiği günden bugüne kadar çok önemli yanlışlara imza atıldı. Bir türlü sorunlar çözülemedi. Hep bir kaos ortamı oldu. Çıkış yolu bulunamadı. Özellikle Merkez Hakem Kurulu bu konuda bugüne kadar sağlıklı ve somut adımlar ne yazık ki atmadı. Çözüm, bugün gelinen noktada "Yabancı VAR'la daha sağlıklı olur" mesajı vermekte. Yoksa kulüplerden getireceğiniz birer yöneticinin ya da görevlinin, VAR'ı gözlemci gibi izlemesi, işi çok daha farklı boyutlara çıkarır diye düşünüyorum. Bu fikre sıcak bakmak mümkün değil. Eğer bu durum gerçekleşir, VAR odasını izleyen kulüp yetkilileri olursa işler daha da içinden çıkılamaz bir hal alır.

FATİH DOĞAN

Çözümün parçası olmaktan uzaklar

VAR'ın misyonu, "Video yardımcı hakem" olarak hakeme yardımcı olmak... Ancak Türkiye'de VAR, hakemin önüne geçen, maçlara tesir eden, sınırları ve yetkileri ile kafalarda soru işaretleri oluşturur hale geldi. Üzülerek söylüyorum çözümün değil sorunun bir parçası. VAR gelirken adaleti sağlayacağına inanmış bir isim olarak söylüyorum. Umudumu kaybetmedim, çalışmalar iyi niyetli de olabilir. Ancak temel sorun ne eski ne de vizyona sokulan genç hakemlerde… 1.5 yıla yaklaşan bir süreçte bir gelişme, hissedilir düzelme görmüyorum. Mutlu azınlığın değil çoğunluğun sesine kulak kabartılmalıdır. Hakemler gerek korku, gerek kaygı, gerek başka dinamiklerle takdir haklarını, kararlarını güçlüden yana kullanıyor. Gerek VAR, gerek hakemler, gerek sistemi eğitenler, sorun nasıl çözülecek cevap vermeli. MHK'yi yöneten ve eğitenler çözümün parçası olmaktan uzaklar. Yol tıkandıysa geriye başka yol aramak, yöntemi değiştirmek kalıyor.