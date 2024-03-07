Yaktın bizi gardi!

İki yıldır Galatasaray'ın yıldız transferlerine İtalyan menajer George Gardi aracılık ediyor.i. Transferdeki başarı oranıyla güven kazanan Geroge Gardi, "Sezon sonunda en az 25 milyon Euro'ya satacaksınız'' diyerek Zaniolo için 15 milyon Euro bonservis ödenmesini sağladı. Ancak önce Zaniolo istenen rakamlara satılamadı, sonra da transferdeki isabet oranı tersine döndü.Gardi'nin aracılık ettiği Ziyech ile Ndombele hayal kırıklığı yarattı ve Okan Buruk çareyi takım içinden jokerler (Kaan ve Barış Alper) çıkarmakta buldu.Sarıkırmızılı kulüp, İtalya piyasasına hakim ünlü menajere 7.5 milyon Euro'luk alacağı için ödeme planı sunmaya hazırlanıyor.