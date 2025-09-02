Yeni takım lideri İlkay Gündoğan!

Zaniolo'yu Udinese'ye kiralayan, Barış Alper Yılmaz'ın satılma ihtimalini dikkate alan Galatasaray, hücum hattında alternatifsiz kalmak istemedi ve jet hızıyla İlkay Gündoğan transferini bitirdi. Sarı-kırmızılı kulüp, iki aydır beklettiği İlkay'la dün temasa geçti ve 34 yaşındaki gurbetçi futbolcu da Galatasaray'a gelmek içln maddi fedakârlık yapmayı göze aldı. Taraflar arasında yıllık 5 milyon Euro ücrette 2 sezonluk anlaşmaya varıldı. Manchester City de 1 yıl sözleşmesi kalan İlkay'ın transferine izin verdi.

YERLİ STATÜSÜNDE OYNAYACAK

İngiliz devinde 7 milyon Euro kazanan İlkay, G.Saray'a gelmek için ücretinde indirim yapmayı kabul etti. Sarı-kırmızılılar, İlkay'a yıllık 5 milyon Euro ödeyecek. 1990 doğumlu hücum oyuncusu, Mertens ve Muslera'nın ayrılmasıyla soyunma odasında oluşan ağabeylik boşluğunu dolduracak. Teknik direktör Okan Buruk, saha içinde İlkay'dan 10 numara olarak katkı almaya çalışacak. İlkay, Almanya Milli Takımı'nı 2015'ten önce seçtiği için kural gereği yabancı sayılmayacak ve yerli statüsünde oynayabilecek.

ALMANYA'DA doğup büyüyen ve Almanya Milli Takımı'nda forma giyen İlkay, kariyerinde Schalke 04, Nürnberg, Dortmund, Barcelona ve Manchester City'de oynadı. Sağ ayağını kullanan tecrübeli futbolcu; ön libero, merkez orta saha ve on numara olarak görev yapabiliyor.