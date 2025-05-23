Yenikapı’da 5 yıldızlı şölen

G.Saray tarihi şampiyonluğunu tarihi bir kutlama ile taçlandıracak. Sarı-kırmızılılar milyonu bulan taraftar hedefi ile yarın ve pazar günü Yenikapı'da yapacağı dev organizasyonun programını ve planını açıkladı. İşte detaylar...

YÖNETİM normal şartlarda 1 Haziran'da düzenlemeyi düşündüğü organizasyonu hem şampiyonluğun erken ilan edilmesi hem de 25.05.2025 gibi özel bir tarihle karşılaşınca geri çekti.

KUPA ve oyuncular, teknik-idari kadro törenlerde ön plana çıkartılacak.

ŞAMPIYONLUK kupası, TFF'nin onayı ile Yenikapı'da takdim edilecek.

YARIN etkinlik alanında Fanzone kurulacak. Burada taraftar eğlenecek...

GÖZTEPE MAÇI CANLI YAYINDA

YEME-İÇME alanları olacak.

TÜM gün konserler sürecek.

GSSTORE çadırları olacak.

GÖZTEPE-GALATASARAY karşılaşması burada taraftara yayınlanacak.

ÜCRETSIZ olacak ancak GS Plus üyeliği olanlar buraya gelebilecekler.

GS Plus Premium sahipleri için sahne önünde özel alan olacak.

ÇIKIŞ YİNE G.SARAY LİSESİ'NDEN

PAZAR günü ise takım Galatasaray Lisesi'nden çıkacak.

İKİ üstü açık otobüs olacak. Birinde oyuncular, diğerinde basın mensupları yer alacak.

SAAT 16.00'dan tibaren etkinlik alanına girilebilecek.

16.00-19.00 arası DJ performansı olacak.

19.05'TE kupa törenleri başlayacak.

36 LOCA VE 1200 STANT SATILIK

27 sanatçı çıkmak istediğini belirtti. Bu isimleri azaltma yoluna gidilecek. Her müzik türünden ismi sahneye çıkartacaklar.

21.00'DE kupa seremonisine geçilecek.

SAHNE yakınında kurulacak olan 36 loca ve 1200 adet stant ücretli olarak satılacak.

YAYINCI kuruluş tarafından yayınlanacak. Ayrıca GS Plus Premium üyeleri uygulama üzerinden izleyebilecek.



GS PLUS İNDİREN KUTLAMALARI İZLER!

Sarı-kırmızılı kulübün Başkanı Dursun Özbek, tüm G.Saraylıları Yenikapı'daki organizasyona davet etti. "25. şampiyonluğu ve 5. yıldızın keyfini hep beraber çıkartalım" diyen başkan Özbek şöyle devam etti: "Galatasaray taraftarları için GS Plus uygulamasını hayata geçiriyoruz. Taraftarlar, Yenikapı'ya bu uygulama ile girecek. Premium üyeler için ekstra hizmetler olacak. GS Store'da indirim, Yenikapı'da özel bir alan ve GS Para bölümü olacak. Bilet almak için de öncelik olacak. Ayrıca Yenikapı'daki kutlamayı izleme şansları olacak."



KUPAYI KİMİN VERECEĞİNİ BİLMİYORUZ!

Başkan Özbek'e şampiyonluk kupasının TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu tarafından mı yoksa başka biri tarafından mı verileceği soruldu. Bu konuda kendilerine bilgi sunulmadığını belirten Özbek, "Bize ulaşan bir bilgi yok. Normalde TFF'nin tespit ettiği birileri tarafından veriliyor" yorumunu yaptı.

ÜNLÜLER GEÇİDİ

Hop Dedik Ayhan'ın sunuculuğunu yapacağı şampiyonluk kutlamalarında şu sanatçılar sahne alacak: Kenan Doğulu, Block3, Gökhan Kırdar, Aydilge, Emircan İğrek, Güliz Ayla, Enbe Orkestrası, Ebru Yaşar, Gripin, Atiye, Betül Demir, Coşkun Sabah ve Altay.

DEV RAKİPLER BELLİ OLUYOR

ŞAMPIYONLAR Ligi'ne direkt katılacak G.Saray'ın rakipleri de netleşmeye başladı. Son olarak Tottenham'ın da eklendiği liste şöyle: Manchester City, Liverpool, Tottenham, Arsenal, Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Villarreal, Athletic Bilbao, PSG, Marsilya, Monaco, Inter, Napoli, Atalanta, Bayern Münih, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Sporting, PSV, Ajax, Slavia Prag.